Siracusa, Niccolò Monterosso è il nuovo presidente della consulta provinciale degli studenti

E' stato eletto il siracusano Niccolò Monterosso presidente della consulta provinciale degli studenti (con 23 voti su 26).

Il nuovo presidente ha le idee chiare sugli obiettivi da perseguire durante quest'anno di presidenza: in primis rendere la consulta "attiva" e far capire agli studenti il valore di un organo riconosciuto che può veramente essere un mezzo attraverso il quale farsi sentire.

Tra i primi punti nel programma di Monterosso l'istituzione di aule autogestite, la formazione dei rappresentanti della consulta, giornate di sensibilizzazione su svariati temi (tra cui bullismo, cyberbullismo, omosessualità, violenza sulle donne) ed infine l'istituzione di un canale di comunicazione con le istituzioni, predisponendo anche incontri con gli assessori. Per fare questo Monterosso punta a creare "un gruppo unito da rapporti interpersonali che vadano anche oltre la consulta stessa" - ha detto il neo presidente.

Quest'ultimo resterà in carica un anno.