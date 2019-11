Campionato Serie D, l’Eurialo debutta domani contro Avola

Sarà l'Avola il primo avversario dell'Eurialo Volley Siracusa in campo domani sera alle 19,30 al Palakradina per il campionato di serie D. Per l’occasione, recuperata Mary Mangano, anche se non sarà nelle migliori condizioni fisiche, poiché reduce da un infortunio alla spalla.

“Non conosco Avola – dice il tecnico Daniela Cianflone – ma in questi giorni ho avuto modo di consultarmi con Francesco Italia. Sono comunque dell’avviso che dobbiamo pensare solo a noi stessi, senza guardare alle altre. Se la squadra riesce a girare bene e a mettere in pratica ciò che fa ogni giorno durante gli allenamenti, sono certa che il risultato arriverà. Quel che manca e va formato è il carattere, ma stiamo parlando d giocatrici molto giovani e quindi è normale che sia così. Tecnicamente però ci siamo, stiamo migliorando e - conclude l’allenatrice dell’Eurialo - il campo ci darà le motivazioni giuste per aggiustare le piccole cose in cui siamo carenti”.