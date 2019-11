Siracusa, i grossi vasi di via Ciane mai autorizzati: saranno rimossi

Sarà almeno un decennio che in via Ciane a Siracusa fanno bella mostra di sé: sono dei grossi vasi con piante piazzati sulla carreggiata, 14 a destra e 11 a sinistra. Belle piante, senza dubbio, ma che, si scopre solo oggi, non sono mai state autorizzate e per le quali non è mai stata pagata l'occupazione del suolo pubblico.

A portare a galla la vicenda è stato il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio.

Mercoledì scorso nella via è stato effettuato un sopralluogo da parte dei vigili urbani della sezione Annona a seguito di diverse segnalazioni; sopralluogo che fa seguito ad una verifica precedente effettuata il 28 febbraio scorso. Secondo quanto riportato nelle due relazioni nessuno dei commercianti della via ha dichiarato di essere proprietario dei vasi. Quello che erano solo chiacchiere alla fine sono diventate realtà.

"Ho ricevuto anch'io diverse segnalazioni - dice Burgio - e le verifiche effettuate hanno portato alla luce una situazione di illegalità. Ho già informato il comandante della Polizia Municipale, Miccoli, che mi ha assicurato di attivare al più presto l'ufficio tecnico per procedere alla rimozione dei vasi".