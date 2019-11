Siracusa, a ottobre raccolta differenziata al 35,60%: Buccheri "Ottimo risultato"

Sale al 35,60%la raccolta differenziata dei rifiuti a Siracusa nel mese di ottobre, guadagnando quasi 3 punti percentuale rispetto a settembre. Un dato che farà attestare la media del 2019 al 25,60%, ben oltre il 18% registrato nel 2018.

"Anche per il mese di ottobre - commenta l'assessore al ramo, Andrea Buccheri - registriamo un incremento della percentuale di raccolta differenziata. Con questo nuovo record, prosegue il trend positivo con ancora un quarto del territorio non ancora coperto dal servizio.

Voglio ricordare che dal 2 dicembre il servizio porta a porta verrà esteso a tutto il territorio comunale. Questo porterà nel breve periodo a superare ampiamente il dato del 50%. È importante sottolineare - aggiunge l'assessore - che le varie interruzioni della raccolta dell'organico, non attribuibili al Comune o alla Tekra, ma frutto dell'inerzia della regione, ci penalizzano fortemente perché la frazione organica rappresenta la parte maggiore della differenziata".