Avola, la Polizia incontra gli alunni del "Bianca" del plesso Vittorini

Questa mattina i componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Bianca del plesso “Vittorini” di Avola. Anche questa iniziativa rientra nell’ambito del progetto che la Questura di Siracusa ha organizzato insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale. Durante l’incontro, avvenuto alla presenza del Dirigente scolastico, Prof.ssa Calogera Alaimo, i Poliziotti hanno parlato, come nelle altre occasioni, di legalità e rispetto delle regole, comunicazione social, contrasto all’uso e allo spaccio di droghe e contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. I ragazzi del “Bianca” si sono dimostrati molto interessati alle tematiche trattate e non hanno mancato di porgere ai rappresentanti della Questura aretusea numerose e pertinenti domande.