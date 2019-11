Solarino, grave incendio all’interno di un'abitazione: i Carabinieri forzano il portone e salvano 2 anziane sorelle

Una grave incendio è scoppiato ieri a Solarino, in un'abitazione in via Verdi, all'interno della quale vivevano due anziane sorelle, entrambe vedove e pensionate.

Una delle due, seppur affaticata dalle fiamme e dal fumo che hanno avvolto la casa, è riuscita ad uscire dall’alloggio, ma l’altra signora non era riuscita a fare altrettanto.

Ad intervenire i Carabinieri, i quali hanno forzato il portone d'ingresso e sono riusciti a trarre in salvo la donna, che giaceva priva di sensi su un divano.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Siracusa i quali, dopo aver spento l’incendio, hanno appurato che lo stesso era stato causato da alcune pentole dimenticate sui fornelli della cucina.

Le due donne sono state soccorse dal personale del 118.