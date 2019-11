Siracusa, tenta di rubare l'incasso delle macchinette di snack all'Ospedale Umberto I: arrestato un minore

Si sarebbe introdotto all'interno dell'Ospedale Umberto I, nel reparto psichiatria, forzando la porta laterale con un artigianale scalpello in ferro, e avrebbe danneggiato

le macchinette di snack e bevande, asportando l’incasso della giornata appena trascorsa, pari a circa una cinquanta euro.

Il tutto si sarebbe verificato nella notte, a Siracusa. Sul posto i Carabinieri, allertati da un vigilante in servizio insospettito da strani rumori.

Quest'ultimo inizialmente pare che fosse riuscito a bloccare il malvivente che, dopo una breve colluttazione, avrebbe spinto per terra il vigilante per darsi alla fuga.

Immediate le indagini dei militari che sono riusciti ad intercettare il presunto ladro e lo hanno tratto in arresto. Si tratta di una giovane minore di 17 anni trovato, a seguito di perquisizione, in possesso di una dose di hashish. Per tale motivo il 17enne è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Il vigilante a seguito della colluttazione ha riportato un trauma contusivo al polso, all’avambraccio e alla spalla. La refurtiva è stata restituita al proprietario del distributore automatico.