Siracusa, decima edizione del Pmi day-Industriamoci

Si è tenuto oggi il PMI DAY – INDUSTRIAMOCI, studenti e insegnanti dell’Istituto Alberghiero “Federico II di Svevia” di Siracusa hanno visitato la Drago Sebastiano, storica azienda di trasformazione, confezionamento ed esportazione del pesce.

A fare gli onori di casa i fratelli Pierpaolo e Alessandro Drago, che hanno presentato l’azienda e hanno condotto i ragazzi nella visita.

Il Presidente della Piccola Industria Seby Bongiovanni, ha introdotto i lavori ricordando come “fare impresa richiede passione, impegno, dedizione, responsabilità e competenze.

Il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, ha sottolineato come “grazie a questa manifestazione trasmettiamo loro cultura d’impresa. La persone e la formazione devono rimanere al centro dell’agenda politica e sociale altrimenti saremo destinati a perdere definitivamente la partita della competitività e della crescita, vere autentiche sfide per il successo delle imprese”.

Il Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, si è detto “orgoglioso di portare il suo saluto ad una importante manifestazione che vede protagonisti i ragazzi che visitano una azienda che porta il nome di Siracusa nel mondo”.

L’iniziativa è inserita nella XVII Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana Europea delle PMI promossa dalla Commissione UE.