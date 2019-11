Siracusa, Vinciullo: "Oltre 1 milione di euro per le strade provinciali"

Sono stati assegnati, dalla Regione siciliana, i finanziamenti per alcune strade provinciali della provincia di Siracusa. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale, il quale spiega: "assegnati 300.000 euro, spendibili nell'esercizio finanziario 2020, per i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali n. 2 “S. Catrini - P. di Vè” e n. 60 “Monticelli - Albinelli – Cannizzoli”, ricadenti nei territori di Melilli e Sortino."

"Con il secondo decreto - continua Vinciullo - viene assegnata la somma di euro 740.402,91, anche questa spendibile nell'esercizio finanziario 2020, per l’intervento di adeguamento funzionale e di miglioramento del livello di sicurezza della S.P. n. 12 “Floridia-Grottaperciata-Cassibile”.

Il tutto i fondi ammontano ad oltre un milione di euro, frutto del Patto per il Sud