Sorbello: "A Siracusa si registra un indebolimento del quadro economico"

Mentre in Sicilia scende il numero degli occupati di di circa 15.600 unità rispetto allo stesso periodo del 2018 (-1,1%), a Siracusa si registra un indebolimento del quadro economico. A dirlo è Salvo Sorbello fornendo una chiave di lettura dei dati snocciolati da Bankitalia del primo semestre 2019, relativi all'aggiornamento congiunturale sull'economia della Sicilia.

A Siracusa "diminuisce il livello dei prestiti bancari ed aumenta invece, in maniera molto consistente (del 4,2%) quello dei depositi bancari di famiglie e imprese, che evidentemente, preferiscono non spendere e non investire, per la presenza di un clima generale di incertezza e di scarsa fiducia nel futuro" - dice Sorbello - "Uno scenario non confortante, dati su cui riflettere per ripartire. Risulta quindi ancora più urgente fare in modo che l’economia siracusana riesca a rilanciarsi, aumentando le occasioni di lavoro e frenando la preoccupante emorragia di giovani verso il nord Italia e l’Europa."