Siracusa, servizio di vettovagliamento e alloggiamento delle Forze di Polizia: in corso una ricerca di mercato

In corso una ricerca di mercato, dalla Prefettura di Siracusa, in relazione alle esigenze delle Forze di Polizia, per lo svolgimento del servizio di vettovagliamento e alloggiamento del personale operante tra Siracusa, Lentini e Palazzolo Acreide.

Le ditte interessate dovranno mandare preventivi entro il 25 novembre secondo le modalità consultabili sul sito della Prefettura.