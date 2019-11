Sortino, il sindaco: "Carenza di mezzi a disposizione per i vigili del fuoco"

Carenza di mezzi a disposizione per i vigili del fuoco. A dirlo è il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato: "Nonostante io abbia a Sortino un corpo di Vigili del fuoco con circa 40 volontari – dice – allo stato attuale sono impossibilitati a espletare il proprio servizio perché il camion a disposizione è spesso dislocato a Siracusa per carenza di mezzi a disposizione. Di fatto, così, abbiamo un distaccamento pieno di volontari che non possono intervenire. Ho già segnalato la questione in Prefettura e la ribadirò al nuovo prefetto che si insedierà a breve, ma non può funzionare così"