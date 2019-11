Nel Messinese, usura, 2 arresti dopo la denuncia della vittima

Due arresti con l'accusa di usura nel messinese. I carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Patti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Fortunato Calabro', 42 anni, di Brolo e una agli arresti domiciliari a carico di Franco Chiaia, 53 anni, di Messina. Sono ritenuti responsabile di usura pluriaggravata in concorso, e per il solo Calabro', anche di estorsione, lesioni personali e rapina. A denunciarli è stato un imprenditore impegnato nel commercio di calzature all’ingrosso a Brolo che nel 2016 si era rivolto a loro per chiudere un prestito di 50 mila euro per sanare i debiti contratti con le banche. Il tasso di interesse che gli era stato applicato era del 13% mensile, pari a 6500 euro al mese. Ripianati i debiti con gli istituti di credito, il commerciante nel giro di otto mesi non è più riuscito a pagare gli interessi. Sarebbero iniziati così una serie di “saccheggi” all’interno del negozio da parte di Calabro'. In una occasione si sarebbe impossessato di calzature e capi d’abbigliamento per oltre 30 mila euro di merce, mentre in un altro caso avrebbe preteso dal commerciante che cedesse 260 paia di scarpe ad un commerciante di Messina per intascare poi lui stesso 6mila euro quale guadagno della vendita. Alle continue richieste di denaro sarebbero seguiti minacce, ingiurie, pedinamenti, danneggiamenti all’auto e aggressioni fisiche. Vittima di Calabro' sarebbe anche un altro commerciante che, tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019, avrebbe un assegno post datato, facendosi consegnare a titolo di garanzia della solvibilità del titolo una lavatrice e denaro contante. A seguito di una ulteriore richiesta di 100 mila euro quale ristoro del debito, il commerciante aveva persino pensato di vendere la propria abitazione e come ultima ratio di togliersi la vita