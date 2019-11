Nel Catanese, appicca il fuoco all'auto della ex convivente

Avrebbe appiccato il fuoco all'auto della sua ex convivente. la perseguitava da tre anni per avere interrotto la loro relazione. Le fiamme divampate nella notte del 22 ottobre scorso hanno distrutto anche un'altra vettura, che era parcheggiata accanto.

E' l'accusa contestata dai Carabinieri del Comando provinciale di Catania a un 34enne della provincia di catania, che è indagato per atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio aggravato. Quest'ultimo reato è stato contestato anche ai due suoi complici, un 32enne e un 27enne. Nei loro confronti il gip ha disposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e l'obbligo di dimora nel comune di residenza.

La svolta nelle indagini è arrivata dai video di telecamere di sorveglianza di un distributore, in cui si vedono i tre riempire di benzina una bottiglia di plastica, e di quella vicino casa della vittima che li inquadra mentre appiccano il fuoco.