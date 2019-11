Pachino, accordo raggiunto per l'Istituto Bartolo: scongiurato lo sfratto

E' stato raggiunto l'accordo tra le parti per evitare lo sfratto dell'Istituto Bartolo, a Pachino dall'immobile in cui si trova al fine di garantire la continuità dell'anno scolastico. Fondamentale è stata la mediazione del vice prefetto reggente, Filippo Romano. Erano presenti rappresentanti del Libero Consorzio e i proprietari dell'immobile.

Questi i termini dell'intesa: si procederà ad una transazione, si stipulerà un nuovo contratto di locazione per 12 anni con il pagamento anticipato di 12 mensilità e il Libero Consorzio pagherà entro giugno 2020 i canoni non ancora pagati.