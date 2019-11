World tennis tour Solarino, sospese le attività per 24 ore

La pioggia intensa non ha risparmiato neppure gli Internazionali femminili di Solarino. La G&V Hospital Cup – secondo torneo da 15 mila dollari dell’ITF WorldTennis Tour solarinese - ha osservato un intero giorno di stop martedì 12 novembre e solo nella mattinata di oggi sono stati giocati i primi incontri in programma nel main draw.

Atlete in campo nel singolare, dove hanno superato il turno Nuria Brancaccio, Andreina Pino, Valentina Losciale, Sara Gambogi, Giulia Crescenzi, Nicole Fossa Huergo, Giulia Tedesco e la siciliana Federica Bilardo. Nessuna azzurra invece è stata promossa nel doppio, dove la coppia Mattiolo-Woller ha ceduto in appena 38 minuti di gioco al duo Isabelle Haverlag – Anna Popescu.