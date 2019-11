Siracusa, più tutele per i Vigili del Fuoco: venerdì il sit-in davanti la Prefettura

Si tiene anche a Siracusa, venerdì 15 novembre, dalle 10 alle 12, il sit-in in Prefettura, a Piazza Archimede, in occasione dello sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco. Accanto a quest'ultimi, anche i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil. Si rivendica valorizzazione effettiva del punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro, maggiori tutele sul posto di lavoro, risorse adeguate per il rinnovo del contratto e potenziamento degli organi.

"Perchè i vigili del fuoco meritano di più" - è lo slogan della protesta