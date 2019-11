Siracusa, morte Renzo Formosa: anticipata la richiesta di rito abbreviato condizionato

E' stata rinviata al 18 dicembre l’udienza calendarizzata per oggi del processo sulla morte di Renzo Formosa che il 21 aprile del 2017 rimase vittima di un incidente stradale in via Bartolomeo Cannizzo.

L'allora 15enne stava rientrando a casa da scuola quando si scontrò con la Panda condotta da Santo Salerno, che è imputato con l'accusa di omicidio stradale.

Il rinvio si è reso necessario perché mancava una notifica a Salerno. La sua difesa ha già parlato in aula, facendo sapere che chiederà un abbreviato condizionato ad una nuova perizia.

Sarà il giudice Cavallaro a cui il fascicolo è stato affidato, a prendere una decisione su questa richiesta.