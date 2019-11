Floridia, in auto con grimaldelli: denunciato un 47enne catanese

Un 47enne catanese è stato denunciato dai Carabinieri per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L'uomo è stato fermato per un controllo su strada dai Carabinieri di Floridia.

All’interno dell’auto, sono stati trovati alcuni cacciaviti e una chiave a brugola, oltre ad un cappellino di lana e uno scaldacollo nero, probabilmente utilizzati per travisare il volto.