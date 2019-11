Priolo Gargallo, nascondeva in casa un'arma da sparo clandestina: in carcere

Nascondeva in casa, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, un'arma comune da sparo clandestina, provvista di due caricatori e relativo munizionamento.

E' stato arrestato, ieri sera, dalla Polizia di Stato, Augusto Gattuso, 22 anni, residente a Priolo Gargallo. A seguito di perquisizione domiciliare in casa del giovane, gli Agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica a salve modificata, marca “Bruni” calibro 9, avente canna ad anima liscia, con inserito un caricatore monofilare con all’interno 4 cartucce ed un altro caricatore monofilare con all’interno 3 cartucce.

Rinvenuta, infine, marijuana del peso complessivo di 3,5 grammi. Gattuso è stato segnalato e stato condotto in carcere.