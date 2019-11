Lentini, spaccio di marijuana: arrestato un ragazzo di 19 anni

Movimenti sospetti di giovani vicino un appartamento in via Salvemini, a Lentini. Da qui sono scattate le indagini della Polizia di Stato di Lentini, nell'ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno portato all'arresto di Christian Romano, 19 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 155 grammi di marijuana.

A seguito di perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione in via Salvemini sono state trovate e sequestrate 100 dosi di marijuana, 200 euro (in banconote di piccolo e medio taglio) e un bilancino di precisione. Il giovane è stato posto ai domiciliari.