Siracusa, l'area tra via Mascalucia e via Augusta intitolata al pediatra Rodante: sabato la cerimonia

Sarà intitolata al pediatra Sebastiano Rodante l'area di circolazione che collegherà Via Mascalucia a via Augusta. Rodante, pediatra, è stato uno dei pionieri degli studi scientifici moderni sulla Sindone, sia nel campo della medicina legale sia in quello degli studi sperimentali sul problema assai complesso delle modalità di formazione dell'impronta umana impressa sul telo sindonico.

La cerimonia si terrà sul posto sabato 16 novembre alle ore 10.

A scoprire la targa, alla presenza dei familiari, sarà il sindaco Francesco Italia.