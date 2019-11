Siracusa, "Non è colpa mia": la rappresentazione teatrale contro la violenza sulle donne

Si terrà venerdì, 15 novembre, alle 21, presso l'Auditorium dell'IIS "L. Einaudi" in via Canonico Nunzio Agnello, "Non è colpa mia", la rappresentazione teatrale messa in scena in occasione della Giornata Internazionale della violenza contro le Donne.

A collaborare alla messa in scena il Soroptmist Club di Siracusa e l'I.I.S. "L. Einaudi insieme all'Accademia Teatro Giovani di Siracusa.

Il ricavato sarà devoluto a favore del "Codice Rosa", pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I.