Siracusa, anniversario Convenzione internazionale per i diritti dei bambini: Mangiafico "Non solo cerimonie, ma gesti concreti"

Compie 30 anni, mercoledì 20 novembre, la Convenzione internazionale per i diritti dei bambini.

"Sarebbe bello se, oltre le legittime cerimonie e l’organizzazione di eventi attorno al tema, potesse restare alla cronaca anche un gesto concreto, dal valore simbolico" - commenta il consigliere comunale Michele Mangiafico.

A questo proposito Mangiafico lancia alcune idee tra cui: "Partecipare al bando regionale per il finanziamento delle aree a verde per bambini, che scadeva lo scorso 30 ottobre e la cui scadenza è stata prorogata, guarda caso, al 22 novembre, consentendo alle Amministrazioni che non hanno ancora trasmesso una proposta di riuscire comunque a competere per rintracciare significative risorse esterne da destinare ai più piccoli della comunità; b) Ripristinare il parco giochi ubicato in piazza dei caduti del conte rosso a Cassibile, dove i giochi dei bimbi sono stati vandalizzati da mesi e i più piccoli della comunità attendono un segnale da parte dell’Amministrazione, che dallo scorso 29 agosto è stata dotata di risorse da destinare anche a questo obiettivo; c) Scegliere un istituto della nostra comunità dove donare le borraccette a tutti i bambini, come già avvenuto in altri comuni del nostro Paese, quale gesto dal valore simbolico di un cambio di passo generazionale verso un mondo che sarà privo di plastica."