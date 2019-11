Nel Trapanese, traffico di droga: 3 arresti legati a Messina Denaro

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Trapani e dai militari del Gico della Guardia di Finanza di Palermo, con l’accusa di far parte di un’ampia associazione criminale dedita al traffico internazionale di droga. Il gruppo avrebbe agito sotto l’egida di Cosa nostra e, in particolare, del superboss latitante Matteo Messina Denaro. Sono in corso in tutta Italia decine di perquisizioni che vedono impiegati oltre 100 Carabinieri e Finanzieri, supportati da unità cinofile, e riguardano abitazioni e luoghi nella disponibilità degli indagati.