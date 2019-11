Spagna, firmato accordo per un governo Socialisti-Podemos

Il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez e quello di Podemos Pablo Iglesias hanno firmato al Congresso un accordo per la formazione di un governo di coalizione. L'annuncio è stato dato con una conferenza stampa congiunta. "Abbiamo raggiunto un preaccordo per formare un governo di coalizione progressista che combini l'esperienza del Psoe e il coraggio di Unidas Podemos", ha detto Iglesias, che dovrebbe assumere il ruolo di vicepremier. Si parla di preaccordo in quanto rimanda le nomine della formazione dell'Esecutivo a dopo il voto di fiducia