Belvedere, guasto idrico: erogazione dell'acqua sospesa fino a domani

In stand by i lavori di riparazione del guasto alla pompa del pozzo di Grottone che approvvigiona il serbatoio idrico della frazione di Belvedere, danneggiato in concausa al guasto Enel del pomeriggio e tuttora in corso. Le avverse conizioni meteo hanno fatto posticipare a domattina alle 5,30 l'intervento di sostituzione della pompa. I lavori dovrebbero concludersi entro la mattinata. Fino a domani, pertanto, si verificherà assenza del servizio idrico in tutta la frazione di Belvedere.