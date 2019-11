Sorteggio semifinali Euro Cup, L'Ortigia pesca i rumeni dell'Oradea

L'Ortigia pesca i rumeni dell'Oradea nel sorteggio per la semifinale di Euro Cup, in programma tra fine febbraio e inizio marzo.

Nell'altra semifinale, il Brescia affronterà gli ungheresi dell'Eger. L'andata si disputerà in Romania il 22 febbraio, mentre il ritorno si giocherà in Sicilia il 4 marzo.

“Sicuramente – afferma Piccardo - delle tre che potevamo incontrare questa è la squadra più alla nostra portata. Sarà una battaglia su 8 tempi e dovremo cercare alla fine di raggiungere questo sogno che è la finale. Loro hanno delle buone individualità, due ottimi esterni, Georgescu e Inaba, e il portiere della nazionale serba, inoltre il loro campo è molto caldo, quindi ci sarà da lavorare. Sono comunque arrivati in semifinale come noi e non si arriva mai per caso nelle prime quattro. Ma ne parliamo fra tre mesi".

Sul fronte del campionato, sabato 16 novembre c'è da giocare una trasferta insidiosa a Trieste con inizio alle 19,15.