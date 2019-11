Siracusa, neo-attivazione del servizio di radiologia al Rizza: plauso della Cisl

Nuova attivazione del Servizio di Radiologia Territoriale presso l’ospedale Rizza di Siracusa.

Un plauso arriva per il Direttore generale dell’Asp di Siracusa, al Direttore Sanitario Aziendale e al Direttore del dipartimento di radiologia dalla UST-Cisl Ragusa Siracusa, dalla CISL Medici territoriale e dalla Cisl-FP.

" Si accresce in maniera significativa - si legge in una nota a firma dei tre segretari generali, Paolo Sanzaro, Vincenzo Romano e Daniele Passanisi - l’offerta sanitaria del nostro territorio e saranno ridotti i disagi a cui, in passato, venivano sottoposti i pazienti. Garantirà, infatti, l’esecuzione della diagnostica radiologica ai pazienti in degenza presso l’U.O.C. di Fisiatria, l’UOSD Hospice, la RSA e l’UOS di Terapia del Dolore dell’Ospedale Rizza, evitando disagi agli stessi per trasporti in ambulanza".