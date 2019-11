Siracusa, proclamato lo stato di agitazione dei catalogatori

Proclamato, a partire da oggi, lo stato di agitazione del personale catalogatore in servizio negli uffici regionali di Ragusa e Siracusa. Lo hanno reso noto il segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi e la responsabile del Dipartimento Enti regionali della Cisl, Paola Di Gregorio, aderendo così alla mobilitazione regionale.

La vertenza riguarda la mancata stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione: “Risulta fondamentale, ed ormai improcrastinabile, la stabilizzazione dell’intero personale che svolge una funzione importante e decisiva per il corretto funzionamento degli uffici – hanno spiegato Passanisi e Di Gregorio".

Il processo di stabilizzazione dei catalogatori è stato peraltro previsto dall’assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, scomparso alcuni mesi fa: “La stessa relazione hanno chiarito Passanisi e Di Gregorio - trattava gli aspetti economico-finanziari, specificando che la stabilizzazione del personale nei ruoli regionali non avrebbe comportato alcun aggravio di spesa”.