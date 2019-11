Floridia, 3 panetti di hashish in casa: arrestato un 35enne

Nascondeva in casa 3 panetti di hashish per complessivi 300 grammi, Marzio Foti, 35 anni siracusano, ristretto ai domiciliari per precedenti reati sempre connessi con lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato.

La droga è stata trovata dai Carabinieri all’interno di uno sgabuzzino dove sono stati rinvenuti una dose dello stesso stupefacente del peso di circa 4 grammi e 180 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, ancora da dividere in dosi, sarebbe stato destinato probabilmente allo spaccio nella città di Siracusa ed avrebbe consentito di guadagnare migliaia di euro.

Foti è stato rinchiuso nella casa circondariale di Siracusa in attesa dell’udienza di convalida.