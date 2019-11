Augusta, riattivata al Muscatello la centrale di sterilizzazione

Riattivato all'ospedale Muscetllo di Augusta il nuovo servizio di sterilizzazione della strumentazione chirurgica sospeso nel 2014 e da allora trasferito all’ospedale di Lentini.

Nei nuovi locali sono stati ultimati gli interventi della componente edilizia, impiantistica, elettrica, climatica e telematica. Eseguito il collaudo delle apparecchiature ed effettuata la formazione del personale, da domani la nuova centrale di sterilizzazione entrerà nel pieno della operatività.

“Nel frattempo - dichiara il direttore generale dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra - si sta lavorando all’individuazione di una sede più adeguata e alla dotazione di nuove apparecchiature per la piena funzionalità del Centro di riferimento regionale per le malattie derivanti dall’amianto. Nei prossimi giorni, tra l’altro, sarà attivata la risonanza magnetica nucleare, la terza in provincia di Siracusa mentre una nuova tac, in sostituzione della precedente, è già entrata in funzione nell’aprile scorso”.