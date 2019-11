Il ministro Costa a Siracusa, Filctem, Femca e Uiltec: "Bene l’avvio delle bonifiche, stop a politica degli annunci"

“I messaggi lanciati dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nel corso della sua visita a Siracusa, sono indubbiamente positivi, il nostro territorio ha necessità di rilanciare le operazioni di bonifica per risanare i guasti prodotti da decenni di industrializzazione selvaggia.

Questo il pensiero di Giuseppe D’Aquila, Emanuele D’ignoti Parenti ed Andrea Bottaro, segretari generali di Filctem-Cgil, Femc-Cisl e Uiltec-Uil di Siracusa.

"Ci auguriamo - scrivono in una nota - di non assistere all’ennesimo atto della politica degli annunci, poiché si è scelto di escludere da questa discussione i lavoratori dell’area industriale, sembra ci siano le risorse per finanziare le bonifiche, occorre comprendere a cosa ci si riferisce, quali interventi vanno messi in campo e soprattutto se sono in coerenza con l’accordo di programma sulle bonifiche del 2005. Va ribadita la necessità - continuano i tre sindacalisti - di effettuare le bonifiche ai fini del riutilizzo delle aree per progetti industriali futuri, in quanto è imprescindibile per il sindacato la necessità di mantenere la vocazione industriale del territorio".

Parere negativo sul Piano della qualità dell'aria della Regione Siciliana, a cui il ministro ha dato l'avllo: "Non contempla la gradualità necessaria a gestire la transizione che compromette l’esistenza in vita di molti insediamenti produttivi siciliani, soprattutto quelli dell’area industriale siracusana. Su questi temi il sindacato invoca un confronto serio, poiché crediamo nell’esistenza di un modello di sviluppo industriale che può ben coniugarsi con la salute ed il benessere dei cittadini del territorio siracusano".