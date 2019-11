Nasce "Progetto Siracusa" per sostenere le famiglie che approdano all'ospedale Gaslini di Genova

"Accogliere oltre che curare" questo l'obiettivo del Progetto Siracusa Associazione Gaslini onlus, che si propone di sostenere economicamente quelle famiglie i cui figli devono ricorrere alle cure, altamente specialistiche, dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Si tratta di una struttura che conta 30.000 ricoveri l'anno con 1.200 bambini che arrivano dalla Sicilia con famiglie al seguito che devono sobbarcarsi spese di viggio, di alloggio e di prima occorrenza.

Da qui l'idea di questo progetto di solidarietà dedicato alle famiglie del territorio siracusano, messo a punto da un Comitato Promotore, che vede come ambasciatrice l'imprenditrice Caterina Quercioli. Il progetto vede Confindustria partner, oltre a professionisti, esponenti della società civile, del volontariato e i club service Rotary Siracusa Ortigia e Lions Siracusa Host. A Confindustria sarà attivato uno sportello per fornire alle famiglie interessate tutte le informazioni necessarie.

Un Comitato etico si occuperà di selezionare e valutare tutte le richieste di assistenza economica che giungeranno.

Tante le iniziative già in programma per raccogliere i fondi necessari a sostenere il Progetto: un torneo di Padel in programma per domenica 17 novembre, , un torneo di burraco, un concerto di musiche natalizie per il 14 dicembre nella Chiesa di San Filippo Apostolo, alla Giudecca e uno spettacolo teatrale per il 12 dicembre all'Istituto Einaudi.

Chi vorrà potrà donare liberamente anche attraverso una piattaforma digitale (https://sostienici.gaslinionlus.it/projects/progetto-siracusa).

“Lanciare a Siracusa questo importante progetto di solidarietà – ha detto Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa - rientra tra le attività di responsabilità sociale che con determinazione stiamo promuovendo insieme alle nostre aziende associate, poiché siamo convinti che occorra legare sempre più, in maniera sostenibile, le attività imprenditoriali con le comunità che abitano il nostro territorio”.

“Confidiamo nella sensibilità e generosità dei siracusani – ha dichiarato Caterina Quercioli, imprenditrice e ambasciatrice del Progetto Siracusa – per offrire un aiuto concreto alle famiglie che abbiano necessità di curare il proprio figlio all’Istituto Gaslini e quindi di trasferirsi a Genova per un periodo”.

“Abbiamo accolto con grande gioia e gratitudine l’iniziativa di Siracusa – ha aggiunto Maurizio Luvizone, segretario generale Gaslini Onlus – che proporremo come modello in altre realtà del Mezzogiorno. Il Gaslini è un grande policlinico pediatrico dove, oltre all’assistenza, la cura e la ricerca scientifica, ha un ruolo centrale l’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.