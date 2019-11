Il ministro Costa a Siracusa, Ugl: "Esclusi i sindacati dal dialogo"

Denunciano l'esclusione della partecipazione delle sigle sindacali all'incontro di ieri che si è tenuto nel siracusano con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.

Quest'ultimo, inoltre, ha incontrato i sindaci del territorio, in Prefettura, a Siracusa.

"Ci sia consentito riferire le nostre reazioni - scrive Ugl Siracusa - oggi la Politica ha dato un segnale negativo, che noi come UGL ci auguriamo vorrà presto dimostrare il contrario. Gli eventi hanno detto che la Politica non vuole confrontarsi né rendere dotti su ciò che potrebbero essere i vari progetti e, potenziali, benefici quali possibili miglioramenti come le bonifiche e risanamento ambientale nel Sito Industriale di Siracusa, Priolo Gargallo, Augusta e Melilli."