Siracusa, furto di generi alimentari in supermercato: arrestata una coppia

Avrebbero asportato dagli scaffali di un supermercato in via Elorina generi alimentari nascondendoli all’interno di giacche e pantaloni. La scoperta della Polizia di Stato, ieri, in un supermercato di via Elorina, dove hanno fermato una coppia di stranieri: un uomo di 41 anni ed una donna di 39, entrambi di nazionalità rumena, già noti alle forze di polizia.

Altri alimenti sono stati rinvenuti nell’automobile dei due per un valore complessivo superiore a 600 euro.

La coppia di rumeni è stata arrestata per i reati di furto aggravato e ricettazione.