Siracusa, distacco della facciata della biblioteca comunale: Grienti "Necessario censimento di tutti i palazzi"

"Un censimento immediato di tutti i palazzi privati e pubblici di Siracusa (e a maggior ragione di Ortigia) che sorgono nei pressi delle scuole". A chiederlo è l'ex consigliere della circoscrizione Ortigia, Raffaele Grienti, a seguito del distaccato di ieri del rivestimento plastico della facciata laterale della biblioteca comunale di via dei santi coronati.

"Più volte ho segnalato il problema all’amministrazione comunale, ma non ho ancora ottenuto risposta. - dice Grienti - E’ arrivato il momento che la Giunta comunale intervenga".

"Esorto il sindaco Francesco Italia, l’assessore ai lavori pubblici Pierpaolo Coppa e quello alla protezione civile Giusy Genovesi a lavorare in sinergia con i dirigenti e i funzionari dell’ufficio “Inconvenienti statici” per prevenire i possibili danni che il maltempo potrebbe provocare a cose o persone. Bisogna rendere sicuri gli ingressi nelle scuole e nelle aree di aggregazione sociale". - conclude Grienti