Siracusa, incendio d'auto questa mattina in via Luigi Spagna

Auto a fuoco questa mattina intorno alle 9,30 in via Luigi Spagna, a Siracusa. Il fuoco è divampato su una Peugeot: le fiamme si sono originate dalla parte anteriore dell'utilitaria. Sul posto i Vigili del fuoco per domare il rogo e i Carabinieri.

Indagini in corso per stabilire le cause dell'incendio.