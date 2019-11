Siracusa, morte Renzo Formosa: domani la nuova udienza

Si terrà domani a tribunale di Siracusa la nuova udienza del processo sulla morte di Renzo Formosa, il ragazzino rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto il 21 aprile del 2017 in via Barlolomeo Cannizzo. L'allora 15enne morì il giorno dopo per le gravi lesioni riportate.

Sul banco degli imputati con l'accusa di omicidio stradale Santo Salerno. Dopo il rigetto della quarta richiesta di patteggiamento, il fascicolo è stato assegnato al giudice Cavallaro.

Il legale della famiglia Formosa è Gianluca Caruso. In aula la difesa di Salerno dovrà comunicare la sua scelta: se affrontare il rito abbreviato o quello ordinario.