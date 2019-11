Siracusa, è stata diramata l'allerta meteo rossa fino alle 24 di domani: scuole chiuse in tutta la provincia aretusea

E' allerta meteo rossa per domani. A diffondere l'allarme il Servizio Comunale di Protezione Civile del Comune di Siracusa. L'allarme scatterà dalla mezzanotte di oggi e durerà fino alle 24 di domani. Si prevedono venti di burrasca sud-orientali, con forti raffiche o tempesta, mareggiate lungo le coste esposte, precipitazioni diffuse persistenti a prevalente carattere di rovescio di forti intensità o temporale, frequente attività elettrica.

Si prega di limitare gli spostamenti.

Le scuole, di qualsiasi ordine e grado, saranno chiuse a Siracusa ed in tutta la provincia. A darne notizia è il vicesindaco Pierpaolo Coppa, in quale ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone, altresì, l’attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile del Comune di Siracusa (C.O.C.) delle funzioni di Supporto necessarie e a mobilitare tutte le Associazioni di Volontariato presenti nel territorio, per fronteggiare tutte le emergenze connesse con le avverse condizioni climatiche.

Resteranno chiusi anche i cimiteri comunali, giardini pubblici, e tutti gli impianti sportivi.

Nel capoluogo chiusi anche Castello Eurialo e Parco Archeologico della Neapolis.