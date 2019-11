Anche a Siracusa il Festival dell’Educazione dedicato a Pino Pennisi

Anche a Siracusa si svolgerà, dal 16 al 24 novembre, il "Festival dell’Educazione sulle orme di Pino Pennisi".

A presentarlo, questa mattina, all'Urban Center, l'assessore alle Politiche giovanili e per l'infanzia, Rita Gentile, il difensore dei bambini, Carla Trommino, la dirigente e la responsabile di Officina Educatica Sport Politiche di Genere, Loredana Caligiore e Caterina Galasso, e la responsabile dei progetti di Siracusa città educativa, Rossanna Geraci, e i responsabili delle associazioni aderenti al progetto.

Quest'anno è stato scelto come brand "Cose x Crescere – Carta, Forbice, Sasso", ispirato da un antico gioco di mano popolare (la morra cinese) che è ancora praticato e conosciuto da bambini e adulti.

Tre aree tematiche come riferimento i propositi delle quattro macro aree di Siracusa Città Educativa - Bisogni Educativi, Innovazione Sociale, Sostenibilità e Stili di vita.

Attraverso gli oggetti che identificano il gioco sono stati realizzati dei collegamenti polisemantici a livello socio-educativo per la realizzazione di percorsi aperti e partecipati a cui i soggetti interessati sono chiamati a dare il loro contributo sviluppando idee e attività che quindi andranno a costruire in maniera attiva le politiche di crescita civica.

Le modalità pensata per la costruzione di questi percorsi partecipati sono: convegni, incontri intergenerazionali, fanta-laboratori, tavole tematiche, scambi di competenze, lectio magistralis.