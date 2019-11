Siracusa, “MaratoniAmo Cassibile”, passeggiata per l'ambiente e per integrazione

Successo di partecipazione per “MaratoniAmo Cassibile”, la passeggiata per sensibilizzare alla difesa dell'ambiente e per ricordare il valore della pace organizzata dal secondo Istituto comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, con il patrocinio del Comune, nel giorno del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino.

Circa 500 persone hanno sfilato per le strade del paese e tra questi, fianco a fianco, il parroco Salvatore Arnone e l'imam della folta comunità islamica, Tounsadi Salah, accolti dalla dirigente della scuola, Agata Balsamo. Tutti presenti i docenti e il personale Ata per un evento che, però, ha visto come veri protagonisti gli alunni dei tre ordini (infanzia, elementari e medie) e le loro famiglie.

Dal punto di vista didattico, l'impegno ha riguardato soprattutto la scuola media. Gli alunni e gli insegnanti, infatti, hanno realizzato delle schede e dei filmati in cinque lingue (italiano, inglese, francese, arabo e rumeno) sui luoghi di interesse incontrati lungo la passeggiata, materiale che è stato possibile vedere su smartphone e tablet inquadrando un QR code.