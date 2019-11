Siracusa, continua lo stato di agitazione dei dipendenti del Libero Consorzio

Il commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, Carmela Floreno,e i sindacai a confronto questa mattina per discutere della grave situazione finanziaria dell’Ente. I Dipendenti da venerdì scorso sono in stato di agitazione perché, in seguito alla ripartizione del saldo dei trasferimenti regionali ai liberi Consorzi, Siracusa non ha ricevuto fondi adeguati alle reali necessità.

Inballo c'è l'erogazione degli emolumenti del mese di novembre e dicembre e della tredicesima. Il commissario ha assicurato la propria attenzione e la fattiva collaborazione della Regione.

I sindacati hanno accolto favorevolmente quanto esposto ma hanno chiarito che lo stato di agitazione permarrà fino a che la Regione non fornirà risposte adeguate.