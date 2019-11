Priolo Gargallo, Pasqua: "Industrie disponibili per le bonifiche"

“Oggi il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in visita tra Catania e Siracusa, ci ha informati di aver raccolto la disponibilità da parte di imprese private che operano nel Sin di Priolo, a intervenire per le bonifiche”. Lo riferisce il deputato regionale Giorgio Pasqua, del Movimento 5 Stelle, che aggiunge: “Nello specifico sarà la Eni Rewind (ex Syndial) a mettere in campo alcuni interventi, del valore di alcune centinaia di milioni di euro scaglionati nei prossimi anni, per attuare le bonifiche. Si tratta certamente di un passaggio che segna la differenza con il passato: ieri industria e istituzioni si contrapponevano, oggi dialogano e offrono reciproca disponibilità: un nuovo linguaggio per risolvere i problemi del territorio. Questi interventi avranno una doppia ricaduta, sia sulla salute dei cittadini che per quanto riguarda le opportunità occupazionali”, conclude Pasqua.

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa incontrerà i sindaci del territorio presso la sede della Prefettura di Siracusa, oggi alle 12.30. Un incontro importante, tenuto altamente privato fino alle scorse ore, in una Terra dove ancora oggi si muore di tumore, motivo per il quale sicuramente sul tavolo ci saranno temi legati all'inquinamento.