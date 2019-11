Siracusa, anziani: il direttore dell'Asp incontra i sindacati di categoria

Da un lato l'Azienda sanitaria provinciale, dall'altro i sindacati, al centro problemi e proposte per migliorare le condizioni degli anziani. Questo l'argomento di un incontro che si è tenuto tra il direttore generale dell'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, e le organizzazioni sindacali pensionati di SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL, rispettivamente Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Sergio Adamo e Salvo Lantieri.

In risposta alle istanze avanzate dai sindacati, il direttore generale ha elencato una serie di attività di miglioramento e potenziamento dei servizi resi dall'Asp di Siracusa, tra questi, solo a titolo di esempio, il Centro per la Cura del Linfedema, istituito nel presidio ospedaliero Trigona di Noto, il potenziamento dell’ospedale di Augusta, la definizione dell’incarico per l’individuazione del sito per il nuovo ospedale di Siracusa Dea di II Livello, il potenziamento dei Pronto Soccorso messi finalmente in sinergia funzionale con i presidi di Guardia medica e con i Punti di Primo intervento, l’istituzione di un nuovo Punto di Primo intervento in supporto al Pronto Soccorso di Avola.

Entrambe le parti hanno messo in evidenza la necessaria collaborazione reciproca