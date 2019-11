Avola, partito il progetto "Cantu e cuntu" del Secondo Istituto Comprensivo G. Bianca

Buon esordio per il progetto “Cantu e cuntu” del Secondo Istituto Comprensivo “G. Bianca” di Avola, nell’ambito del programma Per Chi Crea con il sostegno del MiBac e della Siae, che si è svolto nell’Auditorum “Rosario Livatino” del Plesso “Elio Vittorini”.

Il progetto, coordinato dal Maestro Sebastiano Bell’Arte e fortemente voluto dalla dirigente Calogera Alaimo, ha ospitato Giovanni Di Maria, regista e documentarista, e Alfonso Lapira artista e musicista.

Durante l’incontro Di Maria ha proiettato un video musicale realizzato appositamente per gli alunni della scuola “Bianca” che partecipano al progetto Per Chi Crea. Nel video proiettato si evince che la musica è stata da sempre una necessità per l'uomo. Dalle origini ai nostri giorni. Utilizzata per aiutare l'uomo nel suo lavoro, nei rituali, nella musica "colta", nel rock e nei cantastorie di tutti i popoli.

Alfonso Lapira ha cantato alcuni brani tratti dal suo lavoro discografico Affaccia Bedda, canti popolari del Val di Noto.