Siracusa, contrasto al gioco illegale: sale utilizzate anche da minori, sequestrate 4 postazioni e sanzioni per 200 mila euro. VIDEO

Continua l'operazione di contrasto al gioco illegale da parte della Polizia di Stato di Siracusa. In quest'ambito, nei giorni scorsi, gli Agenti hanno effettuato una serie di controlli in alcuni esercizi commerciali, tra cui internet point e sale giochi, portando alla luce una vera e propria attività di raccolta abusiva di scommesse.

Non solo. Ma gli agenti hanno anche sequestrato 4 postazioni di gioco online, fruite liberamente anche da minori, in violazione alla vigente disciplina.

Il titolare di un esercizio è stato denunciato. Elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 200 mila euro.