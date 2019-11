Siracusa, bando asili nido: Confcooperative ricorre al Tar

Ricorre al Tar di Catania Confcooperative Siracusa sulla questione del bando pubblicato comunale per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido nel capoluogo.

I dettagli saranno illustrati domani, in sede di conferenza stampa,

Nel corso dell’incontro, i vertici regionali di Confcooperative Federsolidarietà Sicilia, Giusy Palermo e di Legacoop Sociale Sicilia, Pippo Fiolo illustreranno le ragioni dell’intervento ad adiunvandum.

Saranno presenti, per entrare nel dettaglio, i rappresentanti delle cooperative che hanno partecipato alla gara per l’assegnazione dei tre lotti per i sette asili nido comunali. Rappresenteranno Confcooperative Siracusa e Legacoop Sud Sicilia, rispettivamente i presidenti Enzo Rindinella e Pino Occhipinti.