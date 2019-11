Maltempo, domani allerta meteo arancione: scuole chiuse a Rosolini e Portopalo

Allerta meteo arancione da domani pomeriggio anche in provincia di Siracusa.

L'avviso è stato diramato, dal Dipartimento regionale di Protezione civile e sarà valido per le successive 24-36 ore.

Si prevedono venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta. forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale con frequente attività elettrica.

Scuole chiuse a Poropalo di Capo Passero: "Ho disposto, a scopo cautelativo, per la giornata di domani Lunedì 11 Novembre, la chiusura delle Scuole del territorio comunale - scrive il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri, - Nonostante l’allerta sia arancione e non rossa, ho ritenuto opportuno evitare ogni rischio. Ho già allertato il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, il Comando Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico Comunale per qualsiasi emergenza. Alla cittadinanza raccomandiamo massima attenzione e prudenza.

Analogo provvedimento è stato assunto dal Comune di Rosolini con apposita ordinanza a firma del sindaco, Pippo Incatasciato