Iraq,attentato contro militari italiani: 5 feriti di cui 3 gravi

Attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq. Cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni. Lo si apprende da fonti della Difesa.

Un ordigno rudimentale è detonato al passaggio di un team misto di forze speciali italiane in Iraq:il team stava svolgendo attività di addestramento ("mentoring and training") in favore delle forze di sicurezza irachene. I 5 militari feriti sono stati subito evacuati con elicotteri Usa.

(ANSA)